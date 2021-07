Kastélytól kastélyig – miközben a Red Bull Honda felett Martin Sonka repked

Part of this story

A Honda Red Bull Racing nem spórol élményt adni rajongóinak, amely nemcsak a versenypályán mutatja meg magát, hanem hidakon, belvárosi utcákon, tengerpartokon vagy éppen az Amerikai Egyesült Államokat átszelve. A csapat túráit természetesen látványos videó mutatja be, melyek nagyon népszerűek a szurkolók körében. A csapat elmúlt időszakban többek között

Legújabb "Kastélytól kastélyig" című kalandjából még az eddigieknél is több izgalmat csempészett a csapat, melyben a Red Bull Racing cseh kastélyok után átszáguld Szlovákiába, ahol a Red Bull Air Race cseh titánja, Martin Sonka is csatlakozik hozzá.

A kalandot a világhírű prágai vártól indítja a 13-szoros futamgyőztes, David Coulthard , majd az impozáns Károly-hídon áthaladva az utazás Morvaország festői szőlőskertjei felett és Szlovákia gyönyörű fővárosában, Pozsonyban folytatódik. A Poprad-Tatry repülőtéren csatlakozik hozzá a Red Bull Air Race 2018-as világbajnoka, Martin Sonka is akivel egy igen látványos versenyt is lenyomnak.

Making some serious noise in the countryside

"Nagyon élvezem, hogy lehetőségem van bemutatni a Forma-1-es autót különböző országokban. Különleges volt itt Csehországban és Szlovákiában a macskaköves utcákon vezetni, a lenyűgöző hegyi utakról nem is beszélve. A kastélytól kastélyig projekt életem egyik legnagyobb élménye, amely azt is megmutatta, hogy mit tud egy F1-es a pályán kívül. Izgalmas volt."

Less be a kulisszák mögé és nézd meg, hogyan készült a Kastélytól kastélyig!

