Brandon Semenuk győzelmét hozta a jubileumi 20. Red Bull Rampage

13 évvel azután, hogy először megnyerte a versenyt, Semenuk kreativitása és leleményessége meghozta számára a hőn áhított negyedik Rampage címet. A kanadai mögött nem sokkal lemaradva végzett a második helyen Kurt Sorge , aki egyedi stílusával most is kitűnt a mezőnyből. A dobogót a "zöldfülű" Reed Boggs tette teljessé a két legenda mögött.

Minden szem Brandon Semenukra szegeződött, a kanadai ugyanis egykoronás villával érkezett meg, ami sejtette, hogy különleges technikai finomságokra van kilátás. Természetesen volt is minden ami szem-szájnak ingere, még hátsó pörgetések is, ami nem túl gyakori Rampage pályán.

