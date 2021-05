2021-ben is két F1 és két MotoGP futamnak ad otthont a Red Bull Ring

Part of this story Austrian Grand Prix 2021 Red Bull Ring, Spielberg, Austria Esemény információk

Motorsport szempontból idén nyáron is óriási figyelmet kap Ausztria, Spielberg ugyanis 2020-hoz hasonlóan 2021-ben is dupla F1 és MotoGP házigazda lesz.

Tavaly a világjárvány miatt több szempontból is nehéz helyzetbe került F1-idény a sportág történetében először a Red Bull Ringen vett rajtot, ezzel megnyitva az utat a globális sportesemények visszatérésének. A helyszín biztonsági okokból duplázott, hiszen az Osztrák Nagydíjat követően ugyanazon a pályán rendezték meg egy héttel később Stájer Nagydíj néven az idény második futamát. A Red Bull Ring nemcsak a legnépszerűbb autóverseny sorozatnak, de a legnépszerűbb motorverseny sorozatnak, a MotoGP-nek is dupla házigazdája volt a rendhagyó 2020-as idényben.

A két versenyszövetség elöljáróinak szemében teljes mértékben jelesre vizsgázott a Red Bull Ring, így ennek is köszönhetően idén is két-két F1 és MotoGP futamnak lesz házigazdája a helyszín, amely ráadásul a szurkolók számára is megnyitja kapuit.

A száguldó cirkusz június utolsó (25-27.) és július első (2-4.) hétvégéjén vendégeskedik Spielbergben, míg a MotoGP bő egy hónappal később augusztus 8-án és 15-én látogat a Red Bull Ringre.

Spielberg ráadásul Magyarország viszonylatban is kedvező helyszín, így a sportág szurkolói akár egy kirándulással egybekötve is kilátogathatnak valamely versenyre. A jegyekkel és részvétellel kapcsolatos bővebb információk a www.projekt-spielberg.com -on érhetőek el.

Szurkolók előtt rendezik idén az F1 és MotoGP Osztrák és Stájer Nagydíjakat © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Ezekben a kihívásokkal teli időkben a Red Bull Ring 2021-ben ismét támogatja az F1-et és a MotoGP-t, és pótolja a versenynaptár törléseit. Ez egyben alátámasztja a helyszín üzemeltetői és a Forma-1 csoport, az FIA, valamint a Dorna és a FIM közötti kiváló együttműködést. A versenyhétvégék a motorsport fesztiválok visszatérését is jelentik a rajongók számára. A nézők biztonságos visszatérése a lelátóra és az általuk teremtett légkör egy újabb pozitív üzenetet ad a világnak Ausztriáról.

Stefano Domenicali, a Forma-1 vezérigazgatója: "Mindannyian vártuk a török versenyhétvégét, de a hatályos utazási korlátozások miatt nem tudunk odalátogatni. A Forma-1 ismét megmutatta, hogy képes gyorsan reagálni változásokra és azonnali megoldásokat találni, amiben óriási szerepe volt most a Red Bull Ringnek. Örülünk, hogy idén is két versenyt rendezünk Ausztriában, ami azt is jelenti, hogy 23 versenyes tud maradni a versenynaptárunk. Szeretnék köszönetet mondani a törökországi elöljáróknak és hatóságoknak az elmúlt hetekben tett erőfeszítéseikért, és szeretnék köszönetet mondani az osztrák vezetőknek a gyorsaságuk, rugalmasságuk és lelkesedésük miatt, hogy létrejöhetett ez a megoldás."

Carmelo Ezpeleta, a Dorna Sports vezérigazgatója : "Nagyon izgatottak vagyunk, hogy idén is lesz Stájer Nagydíj. Az elmúlt szezonban is nagyszerű volt. A Red Bull Ringet gyakran igazi kedvencként emlegetik, és nagyon örülünk, hogy idén is két verseny jut ennek a remek helynek. A pálya és a létesítmények világszínvonalúak, amely kiváló versenyélményt ígér idénre is. Szeretnék köszönetet mondani Mr. Mateschitznek, a Red Bull valóban hihetetlen partnere a MotoGP-nek és az Osztrák Nagydíj mindig egy fantasztikus eseménye a versenynaptárnak."

A plusz két verseny rendezésével a bizalom és optimizmus jelét szeretnénk megmutatni a világnak - akárcsak tavaly. Dietrich Mateschitz

Christopher Drexler, a Stájer Regionális Sporttanács vezetője: "Nagy örömöt jelent számunkra, és Stájerország számára is igazi megtiszteltetés, hogy idén két versenyt rendezhetünk mind a Forma-1-ben, mind a MotoGP-ben régiónkban. Különösen örülünk, hogy mind az F1, mind pedig a MotoGP futam a Stájer Nagydíj nevet viseli. Nagy öröm, hogy ismét a nemzetközi reflektorfénybe lépünk: A Red Bull Ring négy nagy motorsport-eseménye elmondhatatlanul értékes lendületet ad Ausztriának a Covid-válságból való dinamikus kilépéséhez, amihez Stájerország és Spielberg is a nevét adhatja. Stájerország idén nyáron is a motorsport középpontja lesz."

Dietrich Mateschitz, a Red Bull alapítója: „Nagyon örülünk, hogy két további versenyt rendezhetünk a nemzetközi motorsportban, és ezzel is megmutatjuk az F1-gyel és a Dornával való kiváló együttműködésünk. A plusz egy-egy verseny rendezésével a tavalyhoz hasonlóan idén is szeretnénk küldeni és sugallni a világnak Stájerországból az örömöt, bizalmat és optimizmust."

A csodálatos atmoszféra garantált a 4 Red Bull Ringen rendezendő eseményen © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Mentés Mentés Megosztás