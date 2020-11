Red Bull Romaniacs | Manuel Lettenbichler megvédte címét a Kárpátok trónján

A Red Bull Romaniacs népszerűségéről sokat elmond, hogy a jelenlegi viszontagságos helyzetben is megrendezésre került az esemény. A WESS versenynaptár egyik legbrutálabb terepével büszkélkedő Romaniacs a világ legjobb endúrósai számára is a legjobban várt verseny évről évre, amelyre idén is Nagyszeben környékén került sor.