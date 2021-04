Red Bull MotoGP Rookies Cup: Ha könnyű lenne, mindenki ezt csinálná

„Rosszul indult a hétvége, mert Soma már az időmérőn is defektet kapott. Óriási pech, másnak egy defektje sem volt, neki meg rögtön kettő. Közben a futómű sem volt igazi, vasárnapra aztán beállították, látszott is az eredmény: másfél másodperccel tudott Soma gyorsabb köridőket menni a második futamon, a versenyt is befejezte a huszonegyedik helyen. Beszéltünk utána az edzőkkel, akik megdicsérték, és biztatták, hogy lesz ennél jobb is. A lényeg, hogy végigmenjen, és minél több versenykilométere legyen. Soma is örült, mert vasárnap már nem utasnak érezte magát a motoron, hanem ő irányította. Úgyhogy összességében pozitív érzésekkel zártuk a hétvégét.”