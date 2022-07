Red Bull Röpnap: Orbán Olivér rocksztárnak érezte magát

„Nemrég jelent meg az első igazi nyári wakeboardos videóm. Nekem nagyon tetszik a tematikája, kicsit lifestyle, hogy olyanoknak is tetsszen, akik annyira nem értenek a wakeboardhoz. Tanultam hozzá egy-két új trükköt is, az összes két szögből van leforgatva, elölről és hátulról is, szerintem brutál jó. És van benne egy rész, amikor úszkálok a halaimmal, szerintem az is elég jól sikerült. De forgatunk még egy drónos videót is, csak most kicsit állt a projekt, mert lezuhant a drón, de az is nemsokára kész lesz.”