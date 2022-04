Red Bull Salzburg–Fehérvár AV19: mi már nagyon várjuk!

Történelmi fináléra készülnek az osztrák jégkorongligában , hiszen korábban még soha nem fordult elő, hogy magyar csapat is ott legyen a végelszámolásnál. A Fehérvár AV19 -nek azonban ez idén összejött, ráadásul ellenfele a Red Bull Salzburg lesz, így van miért várnunk a kedden kezdődő finálét. Össze is szedtünk 5 dolgot, amiért mindenképp érdemes lesz követni a 4 győztes meccsig járó párharcot.

MAGYAR TÖRTÉNELEMÍRÁS

A Fehérvár immáron 15 évvel ezelőtt, 2007-ben csatlakozott az akkor még EBEL néven futó osztrák hokiligához a bajnokság legalacsonyabb költségvetésű csapataként. Azóta ez volt a 6. alkalom, hogy rájátszásba jutott a magyar csapat, de az előző 5-nél mindig az első kör jelentette a végállomást. Most sikerrel vették az akadályt (vagyis már ezzel történelmet írtak), aztán az elődöntőt is, ráadásul nagyon simán: a két párharcban 8 meccset nyertek, és csak egyszer kaptak ki. Ezzel a Fehérvár már biztosan indulhat a Bajnokok Ligájában a következő szezonban – szintén először története során. Úgyhogy ennél történelmibb ez a párharc már szinte nem is lehetne…

SIKERÉHSÉG

Az egyértelmű, hogy a Fehérvár soha nem nyerte még meg a sorozatot, melynek döntőjébe borzasztóan nehéz eljutni, így biztosan élnének rögtön az első lehetőséggel. Vérre menő csata lesz, ugyanis a Red Bull Salzburgnak is óriási szüksége lenne a sikerre, hiszen utoljára 2018-ban szerepelt a fináléban, akkor is vereség lett a vége, az utolsó osztrák hokiliga sikerük pedig 2016-ra datálódik. Vagyis mindkét gárda „soha vissza nem térő” alkalomként tekint most erre a döntőre, amit be kellene húzni – ehhez mindkét oldalnak lesz egy-két szava…

A HANGULAT

Az Eisarena Salzburg és az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok is a legjobb hangulatúak közé tartozott már eddig is az osztrák hokiligában. Hogy mi várható egy fináléban? Így előre bele sem gondolnánk, meg sem tippelnénk, mert talán szavakkal ezt körbe sem lehet írni, hiszen a játékosoknál talán csak a szurkolók lesznek éhesebbek a sikerre – a lelátói hangulaton biztos nem fog múlni semmi. Ennyi előnye van a Red Bull Salzburgnak, ugyanis a párharc náluk kezdődik, vagyis nekik elviekben elég megnyerni az összes hazai meccsüket, és akkor bajnokok. No persze ez egyáltalán nem ilyen egyszerű…

MESTEREDZŐK CSATÁJA

Mindkét oldalon amerikai vezetőedző irányít: a Fehérvárt Kevin Constantine, aki olyan NHL-es csapatoknál dolgozott már, mint a San Jose Sharks, a Pittsburgh Penguins vagy a New Jersey Devils. Nem rossz névsor, ráadásul játékosai voltak olyan legendák, mint Jarome Iginla vagy Jaromír Jágr. Na de a Red Bull Salzburg oldalán dolgozó „amcsi”, Matt McIlvane, aki 2018-ban másodedzőként volt részese annak a csodának, hogy Németországi olimpiai ezüstérmet szerzett. Szóval ez a kispadról is nagy stratégák összecsapása lesz, ami szintén izgalmas párharcot ígér.

AZ ÁLLÁS 3–1

Ami persze semmit nem jelent, ez csak az alapszakasz meccsek alapján jött össze, a párharc természetesen 0–0-ról indul. De az biztos, hogy ezek a találkozók is sok izgalmat vetítenek előre, mert bár a legelsőt simán, 3–0-ra nyert a Red Bull Salzburg, a másodikon már büntetők döntöttek Székesfehérváron (4–3 a Salzburgnak). A harmadik felvonás is sima hazait hozott (8–2), de legutóbb, alig másfél hónappal ezelőtt már 3–2-re nyert a Fehérvár, úgyhogy messze nem lefutott párharcról beszélünk, még ha a Red Bull Salzburg jóval esélyesebb is.

A döntő április 5-én, kedden este ¾ 8-kor kezdődik Salzburgban, míg a második mérkőzést csütörtökön rendezik Székesfehérváron. Aztán szombat megint Salzburg, hétfőn pedig Fehérvár – és ez így megy egészen addig, amíg egyik csapat el nem éri a 4 győzelmet.