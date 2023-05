Évtizedes futballuralom – 2023-ban is a Red Bull Salzburg az osztrák bajnok

Ez a siker pedig azt is jelenti, hogy

A sportigazgatóként második szezonjában irányító Ralf Rangnick és Roger Schmidt edző közti tökéletes kémia az eredményeken is megmutatkozott, hiszen a Salzburg rekordokat olyan játékot játszott, ami nemcsak szemet gyönyörködtető, de rekordokat döntögetett meg. Mivel az ellenfelek nem tudtak megbirkózni az agresszív, magas nyomással, a csapat 36 mérkőzésen rekordot jelentő 110 gólt lőtt és 75-ös gólkülönbséggel zárta az idényt, míg nyolc mérkőzéssel a vége előtt már bebiztosította bajnoki címét. A csapatban Sadio Mané és a spanyol Jonathan Soriano óriásit mentek, utóbbi 31 góllal zárva a Bundesliga gólkirálya lett. A remek gólarány azonban nemcsak Sorianónak, hanem Gulácsi Péternek is köszönhető volt - a magyar válogatott kapus két idényen át erősítette a Red Bull Salzburg csapatát.

A Red Bull Salzburg középpályáján egy újabb gyémánt csiszolódott , a guineai középpályás Naby Keïta gyakorlatilag pillanatok alatt berobbant a köztudatba, amiből ismét Soriano profitált, és zsinórban harmadszor lett a gólkirály, ezúttal viszont 21 találattal sikerült neki. Az idény nem hozott egyértelmű Salzburg uralmat, az Austria Wien és a Rapid Wien is a szezon különböző pontjain egyaránt vezette a tabellát. Peter Zeidler edző, aki a szezon kezdete előtt váltotta Adi Hüttert, nem sokkal a téli szünet előtt távozott, helyére pedig Oscar García került. A Salzburg márciusban felülmúlta a Rapid Wient, és ez megalapozta, hogy két fordulóval a vége előtt megszerezze újabb bajnoki címét.

