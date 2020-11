Red Bull Salzburg: Dominik a 8. legjobb U21-es fiatal Európában!

Hát megértük ezt is: egy magyar játékost a kontinens 10 legjobbja között tartanak számon! Persze azt már eddig is tudtuk, hogy a 100-ról szép fokozatosan 20-ra csökkentett névsorban is ott van a Red Bull Salzburg középpályásának, Szoboszlai Dominiknak a neve a Golden Boy, vagyis a legjobb 21 éven aluli európai labdarúgónak járó elismerésben.