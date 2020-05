Red Bull Salzburg: Szoboszlai Dominikék nyerték az Osztrák-kupát!

A salzburgi alakulat kezdőcsapatában természetesen ott volt a magyar középpályás, Szoboszlai Dominik is, aki különleges érzésekkel várta ezt a találkozót. Nemcsak a visszatérés és az órási tét miatt: édesapja nem lehetett ott vele – márpedig ilyen komoly téttel bíró mérkőzésen nem fordult elő korábban.

„Minden fontos mérkőzés előtt beszélünk, ez most is így lesz, de a helyszínen például nem tudok egy-egy szituációban kinézni rá, ahogy eddig tettem, ez különleges lesz, de szerintem menni fog így is” - mondta el a

Nem lőtt mellé: tényleg ment neki így is, olyannyira, hogy a 19. percben vezetést szerzett csapatának, vagyis az újrainduló osztrák klubfutball első találata Dominik nevéhez fűződik. Ráadásul nem is akármilyen gól volt: a 16-os oldalvonala mellől végzett el szabadrúgást, mindenki beadásra számított, ő ehelyett becsavarta a labdát a kapuba.

De ezután sem pihent: alig telt el egy perc, amikor hatalmas sprintjével előbb megzavarta az ellenfél kapusát, csapata így labdát is szerzett, majd a védő környékén is ott volt, aki végül a saját kapujába passzolt a labdát. Aztán gólpasszal villant Dominik, Noah Okafornak készített elő, úgyhogy az első három gólból bőven kivette a részét.

Persze az ünneplés elmaradhatatlan része volt, hogy Dominik amint tudta, felhívta édesapját, Zsoltot, aki a család és barátok társaságában nézte fia döntőjét. A meccsnézés természetesen jó hangulatban telt, amihez a kupagyőzelem mellett Dominik kérésére a Red Bull Magyarország csapata is hozzájárult.

