A Red Bull Salzburg a BL-döntős Interrel játszik a Red Bull Arénában

Az osztrák bajnok vs. az olasz BL-döntős, azaz FC Red Bull Salzburg vs. Inter Milan a Red Bull Arénában. Szerezz jegyet rá és szurkolj élőben augusztus 9-én, hogy részese lehess te is két nagyszerű csapat a felkészülés jegyében vívott összecsapásának!

Az osztrák bajnok vs. az olasz BL-döntős, azaz FC Red Bull Salzburg vs. Inter Milan a Red Bull Arénában. Szerezz jegyet rá és szurkolj élőben augusztus 9-én, hogy részese lehess te is két nagyszerű csapat a felkészülés jegyében vívott összecsapásának!

Az osztrák bajnok vs. az olasz BL-döntős, azaz FC Red Bull Salzburg vs. Inter Milan a Red Bull Arénában. Szerezz jegyet rá és szurkolj élőben augusztus 9-én, hogy részese lehess te is két nagyszerű csapat a felkészülés jegyében vívott összecsapásának!