Red Bull Salzburg: megvan sorozatban a 8. bajnoki cím!

Az aranyéremnek Szoboszlai Dominik is részese volt (meg is fogja kapni azt), hiszen csak a télen igazolt az RB Leipzig csapatába, előtte 12 mérkőzésen 4 gól szerzett és 8 gólpasszt is kiosztott, vagyis rendesen kivette a részét a nagy menetelésből. Ez egyébként a 20 éves középpályás pályafutásának 4. bajnoki címe...