Red Bull Showrun: szááárnyakat kapott a budapesti villamos

„előszeleként” Budapest belvárosában, népszerű villamosvonalakon cirkál a Red Bull Racing és a Visa Cash App Racing Bulls versenyautója. Az igazi tűzijátékra – száguldás, versenymotorok bőgése, drift – a jövő hét végén kell számítani, amikor a Stefánia úton felvonul a Red Bull szinte teljes motorsport-arzenálja, sőt, nemcsak felvonul, hanem az egekbe küldi az adrenalint, ám addig sem tétlenkedik a csapat.

„Ami először eszembe jut, hogy mennyire szerettem mind autósport-kedvelőként, mind autóversenyzőként az összes ilyen típusú belvárosi rendezvényt” – nyilatkozta Nagy Dániel. – „A Red Bull Showrun remek eszköz arra, hogy az autósporthoz és az extrém sportokhoz közelebb hozza azokat is, akiket a hétköznapokban nem mozgat meg mondjuk egy F1-es szabadedzés. Amellett, hogy itt a sportszakma is megtalálja a neki való finomságokat, az általánosságban sportszórakozásra vágyó embereknek is nagy élmény lesz látni, hogy ezek a sportolók mi mindenre képesek egy ilyen kis területen, ott, ahol egyébként a mindennapokban közlekedünk. Az pedig, hogy a Red Bull Showrunt megelőző napokban egy villamoson láthatjuk a két F1-es autót, szenzációs ötlet, szerintem amellett, hogy a látvány meghökkentő lesz a városlakók számára, fel is kelti az érdeklődést ez iránt a szenzációs esemény iránt.”