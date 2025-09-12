Red Bull Showrun: szááárnyakat kapott a budapesti villamos

A szeptember 20–21-i Red Bull Showrun „előszeleként” Budapest belvárosában, népszerű villamosvonalakon cirkál a Red Bull Racing és a Visa Cash App Racing Bulls versenyautója. Az igazi tűzijátékra – száguldás, versenymotorok bőgése, drift – a jövő hét végén kell számítani, amikor a Stefánia úton felvonul a Red Bull szinte teljes motorsport-arzenálja, sőt, nemcsak felvonul, hanem az egekbe küldi az adrenalint, ám addig sem tétlenkedik a csapat.
Ha már itt vannak az F1-es autók – a Red Bull Racing RB7-ese, valamint a Visa Cash App Racing Bulls 2025-ös festésével ellátott RB7-ese – akkor szeretnék megmutatni a nagyközönségnek. És persze a csapat imázsához illő, vagyis egyáltalán nem szokványos módon.
Egy villamoson, a belvárosi, népszerű villamosvonalakon „utazik” majd a két versenyautó, amelyek volánja mögé jövő hét végén két korábbi F1-es pilóta, David Coulthard és Patrick Friesacher ül be, hogy a motorhanggal és a fantasztikus manőverekkel kiegészülve pedig teljessé tegye autósport élményt a Stefánia úton.
De ne szaladjunk ennyire előre! Maradjunk a rendhagyó versenyautó-villamos kombónál, amely csütörtökön reggel hagyta el először a remizt, és a villamosra felszállhatott a CrossFit-világbajnok Horváth Laura, és az autóversenyző, autósport-szakértő Nagy Dani is, hogy részt vegyen a különleges utazás első részében.
Az egyedi dekorációval ellátott villamos különleges útvonalon közlekedik majd öt napot a Ferencváros kocsiszínből indulva, így érdemes figyelni, mikor lehet lencsevégre kapni az RB7-ekkel szááárnyaló járgányt:
- 09.11. - 10:30 - 13:30 - 1-es villamos vonalán, a Bécsi út érintésével
- 09.11. - 18:00 - 21:00 - 2-es villamos vonalán
- 09.12. - 09:00 - 12:00 - 47-es villamos vonalán
- 09.12. - 18:00 - 21:00 - 17-es villamos vonalán
- 09.13. - 11:00 - 14:00 - 4-es villamos vonalán
- 09.13. - 19:00 - 22:00 - 4-es villamos vonalán
- 09.14. - 11:00 - 14:00 - 4-es villamos vonalán
- 09.15. - 10:00 - 13:00 - 56-os villamos vonalán
- 09.15. - 18:00 - 21:00 - 17-es villamos vonalán.
A különleges kaland célja, hogy a Red Bull Showrun hangulatát a mindennapok részévé tegye, és segítsen ráhangolódni az egyedülálló motorsport élményre, ami jövő hétvégén vár ránk.
„Ami először eszembe jut, hogy mennyire szerettem mind autósport-kedvelőként, mind autóversenyzőként az összes ilyen típusú belvárosi rendezvényt” – nyilatkozta Nagy Dániel. – „A Red Bull Showrun remek eszköz arra, hogy az autósporthoz és az extrém sportokhoz közelebb hozza azokat is, akiket a hétköznapokban nem mozgat meg mondjuk egy F1-es szabadedzés. Amellett, hogy itt a sportszakma is megtalálja a neki való finomságokat, az általánosságban sportszórakozásra vágyó embereknek is nagy élmény lesz látni, hogy ezek a sportolók mi mindenre képesek egy ilyen kis területen, ott, ahol egyébként a mindennapokban közlekedünk. Az pedig, hogy a Red Bull Showrunt megelőző napokban egy villamoson láthatjuk a két F1-es autót, szenzációs ötlet, szerintem amellett, hogy a látvány meghökkentő lesz a városlakók számára, fel is kelti az érdeklődést ez iránt a szenzációs esemény iránt.”
A Red Bull Showrun szeptember 20-21-én, 10:00 és 19:00 óra között várja a látogatókat – szombaton a Puskás Aréna Parkban, vasárnap pedig a „paddock” mellett a pályán, is, ahová lelátójegyek még korlátozott számban kaphatók. További információk és jegyvásárlási lehetőség a Red Bull Showrun hivatalos weboldalán és a Facebook-eseményben érhetők el.