Te vagy 2021 LOL-bajnoka? Akkor jelentkezz a Solo Q-ra!

Ha eddig fájó szívvel nézted, ahogy nélküled halad a világ egyik legjobb LOL-bajnoksága, akkor most megnyugodhatsz, a Red Bull Solo Q ugyanis már itthon is vár mindenkit, aki be akar szállni a buliba. A selejtezők pillanatokon belül indulnak, úgyhogy kapd össze magad, ha jelentkezni szeretnél. Mondjuk, mit kell tenned, és hogy mire számíthatsz.