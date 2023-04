Red Bull Solo Q: 2022 után idén is Sora a magyar bajnok!

Aki vasárnap kilátogatott a Gamerlandbe, biztosan nem bánta meg, hiszen nemcsak színvonalas 1v1 League of Legends csatákat nézhetett az óriáskivetítőn, de részt vehetett a DomiNation FIFA Challengen (amit Vilike2002 nyert meg), találkozhatott és fotózkodhatott Enji Nighttal (aki ezúttal KDA Akali bőrébe bújt), kipróbálhatta az összes játékot és persze tagja lehetett egy fantasztikus gamer közösségtalálkozónak is.

A Red Bull Solo Q döntős mezőnye ezúttal is igen színvonalas volt, főleg, hogy a tavalyelőtti (TsBlackii) és a tavalyi (Sora) győztes is ott volt, ráadásul a sors úgy hozta, hogy az elődöntőben össze is futottak egymással! Minden szem a kivetítőre szegeződött a slágermeccs során, végül a nagy izgalmak elmaradtak: Sora ellentmondást nem tűrő játékkal nyerte meg 2–0-ra az összecsapást.

