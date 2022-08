Red Bull Solo Q: Blackii imádja a verseny feelingjét

Ti már mind pontosan tudjátok, hogy idén is elhozzuk Nektek Magyarországra a világ első számú 1v1 League of Legends bajnokságát, a Red Bull Solo Q-t, aminek első selejtezőjét már most szombaton rendezik.

„Őszintén szólva funból indultunk a haverokkal, mert ugye 1v1-ről beszélünk, kicsit más szisztéma, mint a valódi League of Legends. Nagy eredményre nem számítottunk, végül aztán a barátom és én is bejutottunk a döntőbe, úgyhogy kezdett komolyra fordulni a dolog. Aztán a finálé eszméletlen nagy élmény volt a Gamerlandben, nagyon tetszett a közeg, mindenki jól érezte magát. Közben az étvágyam is megjött, ahogy jöttek az egyre jobb ellenfelek.”

„Én mindig is szerettem versenyekre járni, imádom a feelingjét. Nekem előnyöm lehetett, hogy emiatt nem is izgultam, ezt már régebben leküzdöttem, pedig azért nem egyszerű, amikor ott vannak az emberek, sokan néznek, nyomást helyeznek rád. De én már ki tudom ezt kapcsolni.”

