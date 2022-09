Red Bull Solo Q: Enji Night ismét egy LoL-karakter bőrébe bújik a döntőn!

Már csak alig egy hét van hátra a Red Bull Solo Q országos döntőjéig, amit a Gamerlandban rendezünk meg szeptember 23-án. A két selejtezőről bejutott 16 gamer méri össze erejét, hogy kiderüljön: melyikük a legjobb magyar League of Legends 1v1-ben. Csak egy maradhat, az az egy viszont utazhat a New York-i világdöntőre!

Már csak alig egy hét van hátra a Red Bull Solo Q országos döntőjéig, amit a Gamerlandban rendezünk meg szeptember 23-án. A két selejtezőről bejutott 16 gamer méri össze erejét, hogy kiderüljön: melyikük a legjobb magyar League of Legends 1v1-ben. Csak egy maradhat, az az egy viszont utazhat a New York-i világdöntőre!

Már csak alig egy hét van hátra a Red Bull Solo Q országos döntőjéig, amit a Gamerlandban rendezünk meg szeptember 23-án. A két selejtezőről bejutott 16 gamer méri össze erejét, hogy kiderüljön: melyikük a legjobb magyar League of Legends 1v1-ben. Csak egy maradhat, az az egy viszont utazhat a New York-i világdöntőre!

is, aki természetesen idén sem hagyja ki a tornát! Ismerkedjetek meg most közelebbről is a jelmezkészítővel!

Akik ott voltak a tavalyi döntőn, emlékezhetnek rá, hogy Xayah bőrébe bújva ott járt a népszerű cosplayes, Enji Night is, aki természetesen idén sem hagyja ki a tornát! Ismerkedjetek meg most közelebbről is a jelmezkészítővel!

Akik ott voltak a tavalyi döntőn, emlékezhetnek rá, hogy Xayah bőrébe bújva ott járt a népszerű cosplayes, Enji Night is, aki természetesen idén sem hagyja ki a tornát! Ismerkedjetek meg most közelebbről is a jelmezkészítővel!