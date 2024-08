Red Bull Solo Q: idén is jön a világ legjobb LoL-bajnoksága!

Red Bull Solo Q: 2022 után idén is Sora a magyar …

Ha azt hitted, lemaradtál róla, tévedtél: természetesen 2024-ben sem maradunk Red Bull Solo Q, vagyis a világ első számú 1v1 League of Legends-bajnoksága nélkül!

Ha azt hitted, lemaradtál róla, tévedtél: természetesen 2024-ben sem maradunk Red Bull Solo Q, vagyis a világ első számú 1v1 League of Legends-bajnoksága nélkül!

Ha azt hitted, lemaradtál róla, tévedtél: természetesen 2024-ben sem maradunk Red Bull Solo Q, vagyis a világ első számú 1v1 League of Legends-bajnoksága nélkül!

És, ahogy azt már minden gamer megszokta, ezúttal is lesz magyarországi selejtezője a tornának – mondhatnánk, a név kötelez, hiszen a tavalyi magyar bajnok, Sora a londoni világdöntőben elképesztő teljesítményt nyújtva 4. helyezést ért el.

És, ahogy azt már minden gamer megszokta, ezúttal is lesz magyarországi selejtezője a tornának – mondhatnánk, a név kötelez, hiszen a tavalyi magyar bajnok, Sora a londoni világdöntőben elképesztő teljesítményt nyújtva 4. helyezést ért el.

És, ahogy azt már minden gamer megszokta, ezúttal is lesz magyarországi selejtezője a tornának – mondhatnánk, a név kötelez, hiszen a tavalyi magyar bajnok, Sora a londoni világdöntőben elképesztő teljesítményt nyújtva 4. helyezést ért el.

Vagyis egy magyar srác lett a világ 4. legjobb 1v1 League of Legends-játékosa!

Vagyis egy magyar srác lett a világ 4. legjobb 1v1 League of Legends-játékosa!

Vagyis egy magyar srác lett a világ 4. legjobb 1v1 League of Legends-játékosa!

Sora Budapesten és Londonban is remekelt