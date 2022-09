Red Bull Solo Q: ismerd meg a döntősök motivációit!

Őszintén szólva meg is lepett meg nem is. Nem igazán tudtam a verseny létezéséről a selejtező előtti napig, amikor is egy haverom felhívta a figyelmem, hogy másnap reggel, ha ráérek esetleg, megpróbálhatnám. Így is lett, teljesen 0 elvárásokkal mentem bele a dologba, hogy játszom egy jót, aztán végül a top 8-ban találtam magam a selejtezőn. Régóta foglalkozom már aktívan a játékkal, szóval bíztam benne, hogy nem esek majd ki az első fordulóban, de nálam sokkal tapasztaltabb és jobb játékosok is vannak az 1v1 határain belül. Örülök, hogy végül így alakult!