Red Bull Solo Q: pénteken világdöntő, Sora a legjobb 4-be vágyik

Red Bull Solo Q: 2022 után idén is Sora a magyar …

Sora már készen áll: május 18-19-én rendezik Londonban a Red Bull Solo Q 2023-as világdöntőjét, melyen a tavalyi évhez hasonlón idén is Suba Hunor, azaz Sora képviseli Magyarországot. A legjobb magyar League of Legends 1v1 játékos 2022-ben a 16 közé menetelt New Yorkban, úgyhogy idén sem feltartott kézzel vág bele a tornába.