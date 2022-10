Red Bull Solo Q: Sora szeretne jól teljesíteni New Yorkban

Már csak pár nap, és New Yorkban kiderül, hogy ki a világ legjobb gamere 1v1 League of Legendsben. Igen, jön a 2022-es Red Bull Solo Q világdöntője, ráadásul a 24 játékos között lesz egy magyar is Suba Hunor, azaz Sora személyében!

