Red Bull Solo Q: Sora lett a 4. legjobb a világon!

Sora a legjobb négybe vágyik –

néhány napja, amikor beharangoztuk Suba Hunorral a Red Bull Solo Q 2023-as, londoni világdöntőjét. A magyar gamer várakozásai nem voltak alaptalanok, hiszen a tavalyi amatőr 1v1 League of Legends döntőjében is ő képviselte hazánkat, és már első próbálkozásra is 16 közé jutott.