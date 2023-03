Red Bull Solo Q: Sora New York után Londonba vágyik

Már csak pár nap, és nálunk is kezdetét veszi a legnagyobb 1v1-es League of Legends őrület, hiszen szombaton, azaz április elsején rendezik az első magyar selejtezőjét a 2023-as Red Bull Solo Q-nak. A tét a magyar finálé, ahonnan a londoni világdöntőre lehet eljutni – tavaly ezt az utat járta be igen sikeresen Suba Hunor, azaz Sora, aki a Gamerlandben győzve nemcsak elutazott a New York-i fináléra, hanem ott sikerrel vette a csoportkört, vagyis a világ 16 legjobb gamere közé menetelt.

Már csak pár nap, és nálunk is kezdetét veszi a legnagyobb 1v1-es League of Legends őrület, hiszen szombaton, azaz április elsején rendezik az első magyar selejtezőjét a 2023-as Red Bull Solo Q-nak. A tét a magyar finálé, ahonnan a londoni világdöntőre lehet eljutni – tavaly ezt az utat járta be igen sikeresen Suba Hunor, azaz Sora, aki a Gamerlandben győzve nemcsak elutazott a New York-i fináléra, hanem ott sikerrel vette a csoportkört, vagyis a világ 16 legjobb gamere közé menetelt.

Már csak pár nap, és nálunk is kezdetét veszi a legnagyobb 1v1-es League of Legends őrület, hiszen szombaton, azaz április elsején rendezik az első magyar selejtezőjét a 2023-as Red Bull Solo Q-nak. A tét a magyar finálé, ahonnan a londoni világdöntőre lehet eljutni – tavaly ezt az utat járta be igen sikeresen Suba Hunor, azaz Sora, aki a Gamerlandben győzve nemcsak elutazott a New York-i fináléra, hanem ott sikerrel vette a csoportkört, vagyis a világ 16 legjobb gamere közé menetelt.

„Sokszor eszembe jut az utazás és maga az event is, és ezek az emlékek folyamatosan motiválnak, hogy idén is bejussak a döntőbe, úgyhogy mindenképpen indulok az egyik selejtezőn. Az elsőn nem tudok részt venni, úgyhogy a másodikról kell megpróbálnom a kvalifikációt. Szerintem hasonlóan erős lesz a mezőny, mint tavaly. Kicsit azért aggódom a selejtező miatt, mert ezt a formátumot azóta nem nagyon tudtam gyakorolni. Viszont, ha továbbjutok, akkor a papírforma alapján jó esélyeim lesznek a döntőben.”

„Sokszor eszembe jut az utazás és maga az event is, és ezek az emlékek folyamatosan motiválnak, hogy idén is bejussak a döntőbe, úgyhogy mindenképpen indulok az egyik selejtezőn. Az elsőn nem tudok részt venni, úgyhogy a másodikról kell megpróbálnom a kvalifikációt. Szerintem hasonlóan erős lesz a mezőny, mint tavaly. Kicsit azért aggódom a selejtező miatt, mert ezt a formátumot azóta nem nagyon tudtam gyakorolni. Viszont, ha továbbjutok, akkor a papírforma alapján jó esélyeim lesznek a döntőben.”

„Sokszor eszembe jut az utazás és maga az event is, és ezek az emlékek folyamatosan motiválnak, hogy idén is bejussak a döntőbe, úgyhogy mindenképpen indulok az egyik selejtezőn. Az elsőn nem tudok részt venni, úgyhogy a másodikról kell megpróbálnom a kvalifikációt. Szerintem hasonlóan erős lesz a mezőny, mint tavaly. Kicsit azért aggódom a selejtező miatt, mert ezt a formátumot azóta nem nagyon tudtam gyakorolni. Viszont, ha továbbjutok, akkor a papírforma alapján jó esélyeim lesznek a döntőben.”

„Nagyon sokat tanultam. Nemcsak a versenyeken játszottam rengeteget, hanem azon kívül is sokat gyakoroltunk. Játszottam vagy száz 1 v 1-et, ami nagyon sok rutint jelent. Emiatt szerintem elég magabiztos lennék idén a döntőben – de odáig először nekem is el kell jutnom.”

„Nagyon sokat tanultam. Nemcsak a versenyeken játszottam rengeteget, hanem azon kívül is sokat gyakoroltunk. Játszottam vagy száz 1 v 1-et, ami nagyon sok rutint jelent. Emiatt szerintem elég magabiztos lennék idén a döntőben – de odáig először nekem is el kell jutnom.”

„Nagyon sokat tanultam. Nemcsak a versenyeken játszottam rengeteget, hanem azon kívül is sokat gyakoroltunk. Játszottam vagy száz 1 v 1-et, ami nagyon sok rutint jelent. Emiatt szerintem elég magabiztos lennék idén a döntőben – de odáig először nekem is el kell jutnom.”