Red Bull Street Style: Hajagos Máté gladiátornak érezte magát Pulában

Hajagos Máté újra itthon: a magyar freestyler a horvátországi Pulában töltötte a múlt hét második felét, ahol a Red Bull Street Style világdöntőjén vett részt, vagyis a világ 16 legjobb versenyzője között mutathatta meg tudását. A papírformát végül nem sikerült borítania (amiben sérülése is hátráltatta), de így is elképesztő élményekben volt része, miközben megvalósította gyerekkori álmát.

„A kikötő mellett laktunk egy igazi mediterrán stílusú hotelben. Első három nap barátkoztunk, dumáltunk, gyakoroltunk, várost néztünk, volt, aki még a tengerben is megfürdött. Én két suliban is jártam promózni helyi gyerekeknek az eseményt, tök jó élmény volt. Csütörtök este volt a sorsolás egy welcome vacsi keretein belül. Tizenhat labda volt a színpadon, előbb a kiemeltek húztak közülük, ezek alapján alakult ki közöttünk, nem kiemeltek között a sorrend, így dőlt el, hogy az enyém a hetedik battle lesz. Ezután húztunk mi ellenfeleket magunknak, így kaptam meg az amerikai Patshaw-t, aki mondhatni a rising starja ennek a sportnak. Tizennyolc évesen elképesztő trükköket tol. De ekkor már csak két labda maradt, a másik pedig Erlend Fagerli lett volna, úgyhogy még mindig a kicsivel jobbat sikerült kifognom. Patshaw nagyjából az ötödik-hatodik legerősebb volt ezen a versenyen, de hát nem közhely: itt tényleg nincs könnyű ellenfél.”

