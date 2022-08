Red Bull Street Style: Hajagos Máté a világ legjobb 16-ja között!

Azok után, hogy Hajagos Máté előbb megnyerte a magyar bajnokságot, majd sikerrel vette a regionális selejtező első körét, az európai döntőben is remekelt: esélyesebb francia riválisát legyőzve elődöntőbe jutott, amivel rögtön el is dőlt, hogy ott lesz a Red Bull Street Style horvátországi döntőjében a világ 16 legjobb versenyzője között!

Pedig sok összetevős volt az egyenlet, ami odáig vezetett, hogy Máté másodszor is képviselheti Magyarországot a világdöntőben. Másodszor, hiszen 2018-ban is ott lehetett Lengyelországban, viszont akkor ehhez „csupán” magyar bajnoknak kellett lennie, és „máris” ott volt a 48-as mezőnyben – most viszont már a 16-ig verekedte magát!

„Nekem ő a példaképem, abszolút ott van a topmezőnyben. Éppen a valenciai döntőben mondtam neki, hogy majd látogasson el hozzám. Sokat gyakoroltunk, beszélgettünk, segített a felkészülésben. Ő tanácsolta, hogy csak a saját dolgomra koncentráljak, ne az ellenfél vigye el a fókuszt. Egy jó praktikát is mesélt: a verseny előtt mindig meditációs zenéket hallgat, és felidézi a nagy sikereit. Én is így tettem, a magyar bajnoki győzelmeimre gondoltam.”

„Ki mással fordulhatna elő, mint velem, hogy annyira az ellenfelem személyét néztem, amikor megláttam a kiírást, hogy le sem esett, az időpont nem a mi időnk szerint volt megadva. Így szépen lementünk fél tízre az edzőterembe a tízórás párbajra, átszellemültem, felspanoltam magam, majd kiderült, hogy még két óra van hátra a versenyig. Aztán mégis nagyon jól sikerült, minden összejött a francia srác ellen. Az is segített, hogy a telefonomról küldtük a streamet, így nem láttam, ő mit csinál, nem befolyásolt vagy zökkentett ki, csak szép nyugodtan, magabiztosan tettem a dolgom. Annak ellenére, hogy nem láttam a köreit, éreztem, hogy ez most meglehet. Kapcsolták a három zsűrit, akik elmondták, meglepődtek azon, mennyire jó formában vagyok, minden trükköm összejött, és örülnek, hogy újra az elit közelében járok. Végül mindhárom rám szavazott, így bejutottam a regionális elődöntőbe, ami egyben azt is jelentette: mivel európai top hatban vagyok, kijutottam a Red Bull Street Style tizenhatos világdöntőjébe! Óriási volt az öröm!”

„Ez már örömfoci volt, könnyen ugyan nem akartam adni a bőrömet, de bevállaltam a legkockázatosabb trükköket is, kezdésnek az egyik legnehezebbet. Sikerült is, úgyhogy még nagyobb lett az önbizalmam. Funból nyomtam az egész battle-t, még a kommentátorok is mondták, hogy fel lett adva Brynjarnak a lecke. Végül nyert 3–0-ra, de hosszasan ecsetelték, mennyire extra voltam. A bronzmeccsen a holland Jesse volt az ellenfelem, addigra már fáradt voltam, úgyhogy ismét 0–3 lett, de a célomat elértem, utazhatok Pulába! Egyébként nemrég rendezték Prágában a Superballt, ahol Jesse lett a második, Brynjar a harmadik – a győztes pedig természetesen a norvég öccse, Erlend.”

