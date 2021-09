Red Bull Street Style: Hajagos Máté lemaradt Valenciáról

„Az volt, amire számítottam, azokat a trükköket csinálta, amikben tudtam, hogy nagyon jó. Az akrobatikus vonalat én nem is nagyon erőltettem, mert objektíven megállapítható, hogy abban jobb nálam. Próbáltam az apró, részletes trükkökkel felvenni a versenyt, de nem sikerült. Nem vagyok csalódott, mert látom, min kell dolgozni a jövőben. Nekem is kell egy olyan ágat találnom, amiben kiemelkedő vagyok. Ő például az akrobatikus részben top hármas a világon, úgyhogy a jobbtól egyáltalán nem szégyen kikapni.”

