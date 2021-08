Red Bull Street Style: ismerkedj meg a zsűrivel!

Engem nemzetközi zsűrinek is felkértek az idei Red Bull Street Style-ra, itt öt kritériumot szabtak meg nekünk: nehézség, eredetiség, kivitelezés, kontroll, előadásmód és összetettség. Ezt fogom most is figyelni. Az is fontos számomra, hogy ülve, állva és felsőtestből is mutassunk trükköket, egyik sem maradhat ki. Én a pályafutásom során a kreativitással értem el nagy dolgokat. Ha nagyon szoros egy csata, akkor az fog nálam dönteni, hogy a három bemutatott körből ki tett rám többször nagyobb hatást.

Kvartam