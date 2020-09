Red Bull Street Style: Kvartam most már megtenné az utolsó lépést a döntőig

Már a legjobb 32 között: Kvarta Mátyás éppen azt tűzte ki célul magának, hogy eljusson a Red Bull Street Style 4. fordulójába. Ez most összejött, így már csak egyetlen lépés a világbajnoki döntő – cél teljesítve?

„Egyrészről igen, de azért mégsem érzem úgy, hogy elértem a végső célt. Az eddigi körökben nekem kellett alkalmazkodnom, de most jön a lényeg: a kreativitás fog számítani, úgyhogy végre a feladat alkalmazkodik az én tudásomhoz. A pontos szabályokat még nem tudjuk, de bízom a sikerben, jó lenne megtenni az utolsó lépést a döntőig.”

Kvartamnak eddig nagyon bejött a Red Bull Street Style különleges, online lebonyolítása.

„Kár lett volna kihagyni, különösképpen, hogy minden országból többen is indulhattak, így az újoncok is megmutathatták magukat vagy éppen azok, akik eddig hajszálnyira voltak attól, hogy kvalifikálják magukat. Most jött el az idejük!”

Na meg a japánoké, akik nem kevesebben, mint 12(!)-en szerepelnek a legjobb 32 mezőnyében.

„A japánok teljesen más vonalon mozognak, inkább elvontabb figurák, talán ez a kultúrájukból is adódik. Amikor még mindenki a klasszikus, kerülős trükköket nyomta, ők már akkor is a finom kontroll elemekre voltak rákattanva, ami kicsit a footbagre, kicsit más sportágakra is hajaz. Különleges, amit képviselnek.”

Persze a mennyiség nem minden, akadnak más favoritok is a végső győzelemre.

„Nézegettem a videókat, de egyébként is ismerek szinte mindenkit a mezőnyből, pár új név van csak számomra. A lengyel Skalski elég nagy esélyes, a norvég Fagerli testvérek is, akik szinte minden évben nyernek, de biztos vagyok benne, hogy lesznek meglepetések a dobogó körül. Nekem egyelőre a tizenhat a nagy cél, aztán ha összejön, szeretnék a döntőben is úgy teljesíteni, hogy elégedett legyek magammal.”

Az biztos: a magyarok teljesítményével már most elégedettek lehetünk, hiszen Szász Kittivel még mindig versenyben vannak ketten.

„Nagyon örülök, reménykedtem benne, hogy minél többen leszünk sokáig versenyben. Itthon is egyre magasabb a szint, az utánpótlásbázis is egyre nagyobb, már külön csoportjuk is van a fiataloknak, mindenki próbálja a legtöbbet kihozni magából. Mi is ezt tesszük Kittivel, próbáljuk az esélyesek táborát fenntartani.”