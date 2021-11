Red Bull Street Style: minden idők legerősebb mezőnye!

2018-ban a színpadról szippanthatott bele a Red Bull Street Style világdöntő levegőjébe Hajagos Máté, aki bár idén is megnyerte a magyarországi válogatót, végül az offline előtti online körből nem sikerült a továbbjutás. Máté viszont olyannyira a sportág szerelmese, hogy ez nem törte le, és ezúttal nézőként lesz ott Valenciában!

„Nézőként ez lesz az első Red Bull Street Style világdöntőm, úgyhogy már izgatottan várom. Azért is, mert a bezárkózás alatt hatalmasat ugrott a színvonal, másrészt egy más perspektívát ad a dolognak, hogy nem a színpadon leszek, hanem a nézőtéren. Nagyon sok új ötlet, új mozdulat született a vírus alatt. Mindenki be volt zárva, és nem volt jobb dolga, mint a gyakorlás. Ez az időszak kinyitott egy kreatív szekvenciát a játékosok fejében. Aztán az ötleteket továbbgondolták, és elképesztő mozdulatok születtek, ezeket fogjuk szombaton látni.”

Máté kedvenceiről is beszélt: nagyon fog szurkolni például a kolumbiai Boyka Ortiznak.

