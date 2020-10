A videót már megnézhettétek Kitti szerepléséről Lorenzo Pinciroli tolmácsolásában (ha nem tettétek, mindenképp pótoljátok), ahol honfitársunk a sportág legendájaként lett beharangozva. Kitti maximalista volt, és nem volt elégedett az első próbálkozásával, új gyakorlatot mutatott be, és milyen jól tette!

A videót már megnézhettétek Kitti szerepléséről Lorenzo Pinciroli tolmácsolásában (ha nem tettétek, mindenképp pótoljátok), ahol honfitársunk a sportág legendájaként lett beharangozva. Kitti maximalista volt, és nem volt elégedett az első próbálkozásával, új gyakorlatot mutatott be, és milyen jól tette!

A videót már megnézhettétek Kitti szerepléséről Lorenzo Pinciroli tolmácsolásában (ha nem tettétek, mindenképp pótoljátok), ahol honfitársunk a sportág legendájaként lett beharangozva. Kitti maximalista volt, és nem volt elégedett az első próbálkozásával, új gyakorlatot mutatott be, és milyen jól tette!