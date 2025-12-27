© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
10 őrült mód, ahogyan az emberek Red Bull Tetris®-t játszottak
A telefontól a drónig a Red Bull Tetris® teljesen új megvilágításba helyezte a játékot és szabadjára engedte a kreativítást.
A Red Bull Tetris® selejtezőfázisa (melyről Magyarországról Papp Szabolcs került ki győztesen) több mint hétmillió lejátszott partit hozott, ami alapján bizton állítható, hogy a játékosok a saját ritmusukra és ízlésükre formálták az élményt. "Edzés” gyanánt a versenyzők játszottak útközben, két program között, vagy egyszerűen csak azért, hogy kitöltsék a napjukat. Sőt, nem kizárt, hogy néhányan kicsit túl komolyan is vették a dolgot.
Most, hogy a világdöntő lezárult, és megszületett a globális győztes, megnéztük azt a 10 legőrültebb módot, ahogyan a játékosok a Red Bull Tetris® 2025-ös szezonjának első évadában belevetették magukat a legendás kirakózásba.
01
Egy raliversenyen
A Red Bull KTM Factory Racing csapatára bízták, hogy kitalálják a Red Bull Tetris® talán legcsontrepesztőbb módját. (Cserébe viszont kifejezetten szórakoztatónak tűnik.)
02
Egy G-s repülés
A lengyel alkotónak, Kamil Siwinskinek sikerült nemcsak összegyűjtenie a pontszámát, hanem az ebédjét is lent tartania, miközben egy G-terheléses műrepülést élt át Luke Czepiela pilótával. (A Red Bull Tetris World Final játékosaihoz hasonlóan maga Czepiela is történelmet írt Dubajban, amikor a város egyik ikonikus felhőkarcolójának tetején landolt a gépével.)
03
Egy limitált kiadású Red Bull Tetris® "konzoldobozt" használva
Egyes helyszíneken az emberek a játékot egy limitált kiadású Red Bull Tetris "konzoldobozon" is játszhatják, amely valójában egy funkcionális Red Bull Tetris játékkonzol. Meta!
04
Tetris kerékpározás közben
A török BMX-versenyző, Bora Altınta a Tetriminót egészen a végletekig vitte - egykézzel játszott, miközben egy különösen szédítő zuhanás szélére hajtott a kerékpárjával.
05
Miközben kosárlabdázott
Itt a bizonyíték Ausztriából, hogy akiknek labdaérzékük van, mindenben jók. Ki tud a legtovább pattogtatni a labdával, miközben a Tetrisszel játszik?
06
Miközben törik
A kétszeres Red Bull BC One India-győztes B-Girl Glib, vagyis Simran Ranga számára a pontgyűjtés a napi koreográfia része volt. Miközben a talajon kidolgozta a mozdulatait, párhuzamosan a Tetris®-ben is építette a pontszámot. Elképesztő multitasking az biztos. Már csak arra vagyunk kíváncsiak, sikerült-e így valaha csatát is nyernie.
07
Miközben megtalálta az egyensúlyt
Az egyiptomi Hamza Ismail, a kiteboarding profija úgy tette zsebre a 35 272 pontot, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne – mindezt miközben egy deszkán egyensúlyozott.
08
Ejtőernyőzés közben (többek között)
Fent északon, Svédországban nem csak a tetriminók hullottak gyorsan.
09
Miközben fokozatosan multitaskingolt
Aztán ott volt ez a tojással megkoronázott mutatvány az amerikai esportversenyzőtől, gaming streamertől és igazi mindenes sportolótól, Timothy "iiTzTimmy” An-től, aki bebizonyította: számára tényleg nincs lehetetlen.
10
Drónokon!
Semmi kétség: a 2025-ös Red Bull Tetris® torna a lehető legexkluzívabb módon ért véget. A világdöntő zárómérkőzésén a török Fehmi Atalar és a perui Leo Solórzano csapott össze a koronáért – méghozzá szó szerint az égben. A dubaji látkép előtt egy 2800 drónból álló flotta (játékosonként 1400) formálta meg élőben a Tetriminókat, miközben zajlott a döntő párharc.
Végül Atalar állt a globális dobogó tetejére, de a döntő mindkét játékosa történelmet írt a dubaji ébolton, mint az első hivatalos, élőben játszó versenyzők a Red Bull Tetris globális világdöntőjében.