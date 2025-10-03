A Tetris megalkotója Alekszej Pajitnov
Red Bull Tetris - interjú Alekszej Pajitnovval, a Tetris megalkotójával

A mobiltelefontól a drónig: a Red Bull Tetris® teljesen új csavart ad az ikonikus játéknak. Nézd meg, mit mond maga az alkotó erről a sokak által imádott játékverzióról!
Red Bull Tetris®

What is Red Bull Tetris®?

A Red Bull Tetris-láz már június óta javában dübörög, és minden játékost arra invitál, hogy villámgyors ütemben pakolgassa a Tetriminókat, élezze a stratégiáját, és próbára tegye reflexeit. A tét nem kicsi: a legjobbak Dubajban, a világdöntőn bizonyíthatnak, ahol drónok ezrei keltenek életre egy egészen egyedülálló látványosságot – az első élőben az égre írt Tetris-meccset.
A Red Bull Tetris apropóján a legendás játék atyját, Alexey Pajitnovot faggattuk, aki többek között azt is elárulta, mi inspirálta annak idején a játék megszületését, milyen tanácsokat adna azoknak, akik a Red Bull Tetris ranglistáján a csúcsra törnének, és azt is, miért jelenti számára a decemberi világdöntő egy 40 éve dédelgetett álom beteljesülését.

Amikor az 1980-as években megalkottad a Tetrist, egy olyan láncreakció indult el, ami örökre átformálta a videojátékok világát. Mi volt az inspiráció?

Alexey Pajitnov: Őszintén szólva pusztán szórakozásból csináltam. Nem volt mögötte semmilyen üzleti vagy kereskedelmi szándék – egyszerűen csak magamnak akartam örömet szerezni. Aztán a játék váratlanul óriási népszerűségre tett szert. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy ennyire szórakoztató és addiktív játékkal tudtam előállni. Nagyon büszke vagyok.

Most, négy évtizeddel később, a Red Bull Tetrisszel egy világ ünnepli a játékod, mely tornán egy olyan villámgyors, háromperces változat pörög, amit bárki játszhat a telefonján. Milyenek az első benyomásaid?

A Red Bull szellemisége Tetriminóként illeszkedik a Tetrishez. Itt minden a koncentrációról és az izgalomról szól. Kipróbáltam a Red Bull Tetrist, és elképesztően izgalmasnak találtam. Különösen tetszik a szorzók rendszere, ami hihetetlenül dinamikus ritmust ad a fordulóknak, és teljesen új szintre emeli a játékot.

És versenyszinten hogyan látod a Red Bull Tetris helyét az e-sportban?

A Red Bull Tetris elképesztő dinamikát hozott a versenyszférába. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos lépés a játék fejlődésében, különösen a játékos-játékos elleni küzdelmek terén.

Akár hobbiból pörgeti valaki a Red Bull Tetris partit, akár a dubaji világdöntőt célozza meg, mi a titka annak, hogy valaki szintet lépjen a játékban?

Először is komoly koncentráció kell ahhoz, hogy tényleg csak a játékra fókuszálj. A tapasztalat óriási előnyt jelent, és persze a szem-kéz koordináció különösen fontos, főleg a nagy sebességű meneteknél. Az egészben az a szép, hogy bár rengeteg elkötelezettség kell a magas szinthez, valójában minden játékos eljuthat oda, ha kitartóan gyakorol.

A legnagyobb álmom válik valóra azzal, hogy drónokkal kel életre a játék.
Alexey Pajitnov, a Tetris alkotója

A világdöntő történelmi jelentőségű lesz: drónok ezrei keltenek életre egy élőben játszható Tetris-partit Dubajban. De hát Tetris-legendaként te már mindent láttál… Mit gondolsz erről?

Nagyon izgatott vagyok. A Tetris története során mindig arról álmodoztam, hogy egyszer óriási épületeken vagy akár a Times Square fényreklámjain játszhassák a játékom. De a legnagyobb álmom mindig az volt, hogy drónokkal keljen életre a játék. Soha nem jártam még Dubajban, de az, hogy ott, az égen, drónokkal játszhassák a Tetrist, számomra maga a csoda lesz. Alig várom, hogy ez az álmom valósággá váljon. A játék még negyven év után is rengeteg izgalmat tartogat számomra, aminek a Red Bull Tetris az élő bizonyítéka!

Készen állsz a játékra? Tudj meg többet a Red Bull Tetrisről!

