Nagyon izgatott vagyok. A Tetris története során mindig arról álmodoztam, hogy egyszer óriási épületeken vagy akár a Times Square fényreklámjain játszhassák a játékom. De a legnagyobb álmom mindig az volt, hogy drónokkal keljen életre a játék. Soha nem jártam még Dubajban, de az, hogy ott, az égen, drónokkal játszhassák a Tetrist, számomra maga a csoda lesz. Alig várom, hogy ez az álmom valósággá váljon. A játék még negyven év után is rengeteg izgalmat tartogat számomra, aminek a Red Bull Tetris az élő bizonyítéka!