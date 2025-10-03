Red Bull Tetris - interjú Alekszej Pajitnovval, a Tetris megalkotójával
Amikor az 1980-as években megalkottad a Tetrist, egy olyan láncreakció indult el, ami örökre átformálta a videojátékok világát. Mi volt az inspiráció?
Őszintén szólva pusztán szórakozásból csináltam. Nem volt mögötte semmilyen üzleti vagy kereskedelmi szándék – egyszerűen csak magamnak akartam örömet szerezni. Aztán a játék váratlanul óriási népszerűségre tett szert. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy ennyire szórakoztató és addiktív játékkal tudtam előállni. Nagyon büszke vagyok.
Most, négy évtizeddel később, a Red Bull Tetrisszel egy világ ünnepli a játékod, mely tornán egy olyan villámgyors, háromperces változat pörög, amit bárki játszhat a telefonján. Milyenek az első benyomásaid?
A Red Bull szellemisége Tetriminóként illeszkedik a Tetrishez. Itt minden a koncentrációról és az izgalomról szól. Kipróbáltam a Red Bull Tetrist, és elképesztően izgalmasnak találtam. Különösen tetszik a szorzók rendszere, ami hihetetlenül dinamikus ritmust ad a fordulóknak, és teljesen új szintre emeli a játékot.
És versenyszinten hogyan látod a Red Bull Tetris helyét az e-sportban?
A Red Bull Tetris elképesztő dinamikát hozott a versenyszférába. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos lépés a játék fejlődésében, különösen a játékos-játékos elleni küzdelmek terén.
Akár hobbiból pörgeti valaki a Red Bull Tetris partit, akár a dubaji világdöntőt célozza meg, mi a titka annak, hogy valaki szintet lépjen a játékban?
Először is komoly koncentráció kell ahhoz, hogy tényleg csak a játékra fókuszálj. A tapasztalat óriási előnyt jelent, és persze a szem-kéz koordináció különösen fontos, főleg a nagy sebességű meneteknél. Az egészben az a szép, hogy bár rengeteg elkötelezettség kell a magas szinthez, valójában minden játékos eljuthat oda, ha kitartóan gyakorol.
A legnagyobb álmom válik valóra azzal, hogy drónokkal kel életre a játék.
A világdöntő történelmi jelentőségű lesz: drónok ezrei keltenek életre egy élőben játszható Tetris-partit Dubajban. De hát Tetris-legendaként te már mindent láttál… Mit gondolsz erről?
Nagyon izgatott vagyok. A Tetris története során mindig arról álmodoztam, hogy egyszer óriási épületeken vagy akár a Times Square fényreklámjain játszhassák a játékom. De a legnagyobb álmom mindig az volt, hogy drónokkal keljen életre a játék. Soha nem jártam még Dubajban, de az, hogy ott, az égen, drónokkal játszhassák a Tetrist, számomra maga a csoda lesz. Alig várom, hogy ez az álmom valósággá váljon. A játék még negyven év után is rengeteg izgalmat tartogat számomra, aminek a Red Bull Tetris az élő bizonyítéka!