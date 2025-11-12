Red Bull Tetris: jön az országos döntő!

Véget ért a maratoni selejtező-sorozat: gyerekkorunk kedvenc játékának, a Tetrisnek a rajongói már hónapok óta játszanak a Red Bull Tetris keretében, hogy minél előrébb jussanak az országos ranglistán, hiszen a legjobbak ott lehetnek november 15-én a nemzeti döntőben. Nos, október 31-én véget ért az első kör, úgyhogy ki is alakult a döntő 8-as mezőnye.
Jöhet a dobpergés, következzenek a nevek, akik harcba szállhatnak nemsokára a magyar bajnoki címért:
- Bereczki Zoltán - 361 200 pont
- Kovács Ádám - 355 400
- Papp Szabolcs - 341 300
- Flammhofer Mirella - 329 200
- Kenyeres Andor - 309 500
- Katona János - 303 500
- Hir Regina - 302 200
- Kiss Ádám - 297 500
Ők nyolcan tehát azok, akik november 15-én a Hungexpón a Telekom PlayIt Show keretében egy izgalmas offline tornán mérik össze tudásukat, hogy eldőljön, ki lesz a Red Bull Tetris nemzeti győztese, azaz 2025-ben ki a legjobb Tetris-játékos Magyarországon.
Az országos döntőt délelőtt 10 és 12 között rendezzük meg a PalyIt színpadán, a műsorvezetők Nagy Viktor és Tazaki Kazuma lesznek, a meccsek között ők fogják szórakoztatni a közönséget.
És hogy mekkora a tét?
Nem kicsi, hiszen nemzeti bajnokunk decemberben Dubajba utazik, hogy Magyarországot képviselje a Red Bull Tetris világdöntőjében. És most jön a legjobb rész: a sivatagi ég alatt több mint kétezer drón kelti életre a legendás játékot, vagyis ez lesz a történelem első élő Tetris játéka az ikonikus Dubai Frame-ben.
Az esemény során nem csak a Tetrisé lesz a főszerep: az országos bajnokok 3 felejthetetlen napot tölthetnek el a sivatagban és a városban, a magával ragadó élmény során koncerteken vehetnek részt és különleges vendégekkel is találkozhatnak. A fő esemény előtt a résztvevők egy rangsoroló versenyen mérik össze erejüket a nagydöntőben való kiemelésükért, ahol már intenzív, 1v1-es párharcokban fognak megküzdeni egymással. December 13-án pedig a döntő már élőben zajlik az égen több mint 2 ezer összehangolt drón segítségével és a Dubai Frame magával ragadó látványával – mi már most libabőrösek lettünk, lenyűgöző esemény lesz.
De ne szaladjunk ennyire előre: a következő céldátum november 15-e, Telekom PlayIt Show, Red Bull Tetris országos döntő!