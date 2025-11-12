Red Bull Tetris: jön az országos döntő!

keretében, hogy minél előrébb jussanak az országos ranglistán, hiszen a legjobbak ott lehetnek november 15-én a nemzeti döntőben. Nos, október 31-én véget ért az első kör, úgyhogy ki is alakult a döntő 8-as mezőnye.

Ők nyolcan tehát azok, akik november 15-én a Hungexpón a Telekom PlayIt Show keretében egy izgalmas offline tornán mérik össze tudásukat, hogy eldőljön, ki lesz a Red Bull Tetris nemzeti győztese, azaz 2025-ben ki a legjobb Tetris-játékos Magyarországon.

Az országos döntőt délelőtt 10 és 12 között rendezzük meg a PalyIt színpadán, a műsorvezetők Nagy Viktor és Tazaki Kazuma lesznek, a meccsek között ők fogják szórakoztatni a közönséget.

Nem kicsi, hiszen nemzeti bajnokunk decemberben Dubajba utazik, hogy Magyarországot képviselje a Red Bull Tetris világdöntőjében. És most jön a legjobb rész: a sivatagi ég alatt több mint kétezer drón kelti életre a legendás játékot, vagyis ez lesz a történelem első élő Tetris játéka az ikonikus Dubai Frame-ben.

