Red Bull Tetris®: megvan a magyar bajnok!

Látványos és kiélezett küzdelmek közepette zajlott le a Red Bull Tetris® magyar döntője, ahol a legjobb hazai játékosok 1v1-es csatákban mérték össze tudásukat. A verseny végén Papp Szabolcs emelhette magasba az egyedi trófeát, így ő képviselheti Magyarországot a decemberi dubaji világdöntőn, ahol a legendás Dubai Frame-ben több mint kétezer drónnal életre keltett „kijelzőn” zajlik majd a mindent eldöntő Tetris-meccs.

A Red Bull Tetris® selejtezői a Tetris világnapján, június 6-án indultak el világszerte, több mint ötvenöt ország részvételével. A klasszikus játék az újragondolt verzióban extra energia löketet kapott: az egyedi Golden Tetriminó, a gravitációs változások és az időkorlátos körök ugyanis mind dinamikusabbá és pörgősebbé teszik a játékmenetet, amely így a legrutinosabb blokképítőket is garantáltan próbára teszi. A selejtezők során a résztvevők mobilon mérhették össze tudásukat, ám a november 15-i magyar döntőre továbbjutott nyolc legjobb versenyző már 1v1-es PC-mérkőzéseken, látványos helyszínen küzdöttek meg a legjobb magyar Red Bull Tetris® játékos címéért.

A Telekom PlayIT Show keretében megrendezett finálén a közönség testközelből élhette át a verseny izgalmait. A programot Nagy Viktor, az RTL Magyarország Bajnokok Ligája-meccseinek kommentátora és a Bazu Interviews-ból ismert Tazaki Kazuma vezették, akik betekintést adtak a Red Bull Tetris® világába. Miközben a legjobb magyar játékosok az országos bajnoki címért küzdöttek, a látogatók maguk is kipróbálhatták a játékot, és szurkolhattak a gálameccsen pályára lépő Nagy Beninek és Tótka Sándornak, akik szintén megmérettették magukat a különleges játékban. Kettejük párbajában végül az olimpiai bajnok kajakos pakolta egymásra a blokkokat a legügyesebben.

Tótka Sanyi is kipróbálta © Somay Márk

„Az utolsó, mindent eldöntő három percet leszámítva nem izgultam a mai döntő miatt – egyszerűen csak játszani akartam, ezért is óriási öröm, hogy végül győztesként mehetek haza. Négy éve szerettem bele a Tetrisbe, korábban is indultam már versenyeken, de a Red Bull Tetris a különleges elemeknek és a pörgős játékmenetnek köszönhetően messze a legizgalmasabb élményt adta. A magyar döntőn elsősorban a szorzók maximalizálására koncentráltam, és úgy tűnik, bevált a taktika. Hiszek abban, hogy a siker kulcsa a kitartás – a mai eredmény pedig még inkább feltölt lelkesedéssel. Már alig várom, hogy a dubaji világdöntőben a nemzetközi mezőnyben is megméressem magam.” - mondta el Papp Szabolcs, az ország legjobb Red Bull Tetris® játékosa.

A magyarországi finálé győztese most felkészülhet a világ legnagyobb Red Bull Tetris® eseményére: a december 11–13. között Dubajban zajló világdöntőben a nemzetközi mezőny legjobb játékosaival mérkőzhet meg. A fő esemény előtt a résztvevők egy rangsoroló versenyen mérik majd össze erejüket a nagydöntőbe való továbbjutásért, ahol már intenzív, 1v1-es párharcokban fognak megküzdeni egymással. December 13-án a végső összecsapás élőben zajlik, az égen több mint 2 ezer összehangolt drón eleveníti meg a kijelzőt a Dubai Frame-ben. A háromnapos program során viszont nemcsak a Tetris lesz a főszerepben: az országukat képviselő bajnokokat különleges programokkal várja a sivatagi város, hogy egy életre szóló élményben legyen részük.