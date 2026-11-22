országos döntőjében. Az ezer résztvevő egy hónapon keresztül küzdött az egyetemi és a nyílt ligán keresztül a kvalifikációért, végül nyolc-nyolc gamer lehetett ott a döntőben, köztük volt például hazánk egyik legeredményesebb EA SPORTS FC™-gamere, Molnár Gábor, azaz molnargabo is.

Ő egyébként meglepetésre már az első körben, azaz a negyeddöntőben búcsúzott büntetőkkel. A végső döntőben a nyílt ligából érkező, Kettner Benedek és az egyetemi ligából kvalifikált, végig nagyon magabiztosan versenyző Pankovics Roland csapott össze egymással. Roland a döntőben is hozta az egész tornán mutatott formáját, és könnyedén nyert 3-0-ra, ami azt jelenti, hogy hazánkat képviselheti az Egyesült Államokban, Miamiban a globális döntőben!

Ő egyébként meglepetésre már az első körben, azaz a negyeddöntőben búcsúzott büntetőkkel. A végső döntőben a nyílt ligából érkező, Kettner Benedek és az egyetemi ligából kvalifikált, végig nagyon magabiztosan versenyző Pankovics Roland csapott össze egymással. Roland a döntőben is hozta az egész tornán mutatott formáját, és könnyedén nyert 3-0-ra, ami azt jelenti, hogy hazánkat képviselheti az Egyesült Államokban, Miamiban a globális döntőben!

Ő egyébként meglepetésre már az első körben, azaz a negyeddöntőben búcsúzott büntetőkkel. A végső döntőben a nyílt ligából érkező, Kettner Benedek és az egyetemi ligából kvalifikált, végig nagyon magabiztosan versenyző Pankovics Roland csapott össze egymással. Roland a döntőben is hozta az egész tornán mutatott formáját, és könnyedén nyert 3-0-ra, ami azt jelenti, hogy hazánkat képviselheti az Egyesült Államokban, Miamiban a globális döntőben!