Szombaton egy élő verseny keretében küzdhettek meg egymással a budapesti Gamerlandben hazánk legjobb EA SPORTS FC™ 27 játékosai az első magyarországi Red Bull Wings Cup országos döntőjében. Az ezer résztvevő egy hónapon keresztül küzdött az egyetemi és a nyílt ligán keresztül a kvalifikációért, végül nyolc-nyolc gamer lehetett ott a döntőben, köztük volt például hazánk egyik legeredményesebb EA SPORTS FC™-gamere, Molnár Gábor, azaz molnargabo is.
Ő egyébként meglepetésre már az első körben, azaz a negyeddöntőben búcsúzott büntetőkkel. A végső döntőben a nyílt ligából érkező, Kettner Benedek és az egyetemi ligából kvalifikált, végig nagyon magabiztosan versenyző Pankovics Roland csapott össze egymással. Roland a döntőben is hozta az egész tornán mutatott formáját, és könnyedén nyert 3-0-ra, ami azt jelenti, hogy hazánkat képviselheti az Egyesült Államokban, Miamiban a globális döntőben!
„Boldog vagyok, mert Magyarországot képviselni mindig különleges érzés” – árulta el a sikere után Roland a RedBull.hu-nak. „Igazság szerint végig biztos voltam a győzelmemben, mert bízom magamban, és tudom, hogy én vagyok jelenleg a legjobb magyar játékos. Szerencsére ezt meg is tudtam mutatni. Molnár Gábortól hallottam egyébként a Red Bull Wings Cupról, amikor láttam a streamjén, hogy van ez a verseny, eldöntöttem, hogy benevezek.”
Roland idén már korábban is igen komoly eredményeket ért el, hiszen júliusban a Last Chance Qualifier-ön Párizsban két meccsre volt a világbajnokságtól, majd augusztusban az Esports Nations Cupon ki is jutott a vb-re. És most már Miamiban is ő képviselheti hazánkat – a rá jellemző magabiztossággal.
„Dolgozunk tovább, és a legjobb formámban szeretnék Miamiba érkezni, hogy megnyerhessem a globális döntőt” – jelentette ki elszántan Roland.