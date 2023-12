Red Bull Winter Edition: sportolóinknak bejön a fahéjas körte íz

Itt a december, és most már az időjárás is télre fordult, az első idei hóesésen is túl vagyunk. Úgyhogy most már tényleg itt az ideje kipróbálni a Red Bull Winter Editiont, ami ráadásul abszolút ünnepi hangulatra készült, hiszen a körte ízét egy kis fahéjjal spékelték meg.