Mitől kalandsport a kalandsport? A Red Bull X-Alps a válasz rá!

Ennek a „Hike and Fly” néven ismert sportágnak a definiálása kissé összemosódik, ugyanis a siklóernyősök gyalog és repülve is haladnak. Tom de Dorlodot Red Bull X-Alps-versenyző a következőképp fogalmaz: "Amikor sífutó siklóernyővel indulsz, valójában nem tudod, hol fogsz majd leszállni."

Ezeknek a versenyzőknek nemcsak felkészülni kell tudni, hanem improvizálni is, nagyon fontos, hogy miként reagálnak egy-egy időjárás okozta helyzetre.

