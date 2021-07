A legenda: Christian Maurer hetedszer is megnyerte a Red Bull X-Alpsot

De most tényleg: mitől ilyen jó Maurer? Van néhány oka. Először is: gyors. A levegőben mindig is az volt, és az évek során a földön is azzá vált. A verseny minden bizonnyal professzionálisabb lett, ahogy a pilóta felkészülése is. Mint minden élsportoló, Maurer is sok időt tölt a lábai edzésével a verseny előtti hónapokban.