2023-ban is elrajtolt a világ legkeményebb kalandversenye, a Red Bull X-Alps, amelyet idén 20. éve rendeznek meg. Az idei pálya, egy aprólékosan megtervezett 1223 kilométeres kör, mely az Alpok meseszép csúcsai körül halad. A verseny négy nappal ezelőtt, június 11-én rajtolt el az ausztriai Kitzbühelből, majd Németországon, Svájcon, Franciaországon és Olaszországon át az ausztriai Zell am See festői városában ér véget.