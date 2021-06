Red Bull X-Alps: megvolt a prológ, jöhet a főverseny!

Pinot ért fel először a csúcsra, úgyhogy gyorsan sikerült bizonyítania, milyen komolyan veszi az idei versenyt. Őt Aaron Durogati követte, ami komoly meglepetés, hiszen a korábbi versenyeken térdproblémák sújtották. Harmadiknak jött Mauer, aki egy nappal korábban meg is jósolta, hogy ott lesz az élbolyban.

Pinot ért fel először a csúcsra, úgyhogy gyorsan sikerült bizonyítania, milyen komolyan veszi az idei versenyt. Őt Aaron Durogati követte, ami komoly meglepetés, hiszen a korábbi versenyeken térdproblémák sújtották. Harmadiknak jött Mauer, aki egy nappal korábban meg is jósolta, hogy ott lesz az élbolyban.

Pinot ért fel először a csúcsra, úgyhogy gyorsan sikerült bizonyítania, milyen komolyan veszi az idei versenyt. Őt Aaron Durogati követte, ami komoly meglepetés, hiszen a korábbi versenyeken térdproblémák sújtották. Harmadiknak jött Mauer, aki egy nappal korábban meg is jósolta, hogy ott lesz az élbolyban.