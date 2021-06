Red Bull X-Alps: Mindig továbbrepülni

Sokat hallottuk, olvastuk, mi meg persze írtuk már, hogy a Red Bull X-Alps a világ legnehezebb kalandversenye. Ezt a kijelentést elfogadjuk, elhisszük, na meg látjuk a brutális számokat, a megtett távokat, a hegycsúcsokat, úgyhogy nincs is okunk kételkedni a kijelentésben. Pedig még nem is olvastuk Paul Guschlbauer beszámolóját…

