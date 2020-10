Red Bull X-Alps: ők vesznek részt a világ legnehezebb kalandversenyén

A 10. Red Bull X-Alps 2021. június 20-án indul: a világ legnehezebb kalandversenyére összesen 33 atléta érkezik Ausztriába, akik túrázni és repülni is fognak a célvonalig. A versenyzők Salzburgból indulnak, hogy nemcsak fizikai, de mentális erejük határait is feszegessék több mint 1000 kilométeren keresztül az alpesi terepen. Gyakran napi 100 km-t is megtesznek gyalog vagy siklóernyővel, kombinálniuk kell az ügyességet és a stratégiát, el kell viselniük a fájdalmat, a sérülést és a fáradtságot is, hogy időben elérjék a fordulópontokat, és elkerüljék a kiesést.