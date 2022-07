Fesztiválozz Budapest szívében!

A legmenőbb hazai előadók mellett külföldi fellépőkkel is készül a fesztivál, érkezik például a Son Lux , a Temples , a Squid , a Weval , Oscar Jerome vagy éppen a Nightmares on Wax . Hazai felhozatalból velünk lesz például a Jazzbois , iamyank , a Hundred Sins , Solére , a Mayberian Sansküllots , O’Sullivan , kristoaf , boebeck vagy éppen a Nasip Kismet .

