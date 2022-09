ROG Strix Scar 17 SE laptopokon versenyeznek a Red Bull Solo Q döntősei

A Republic of Gamers 2022-es palettáján minden játékos megtalálja a számára ideális választást, hiszen a világ legerősebb gamer 2 in 1 gépétől kezdve, egészen a két kijelzős streamer álommegoldásig szinte mindent lefed a hazai gaming piac vezető márkája. Már megszokott módon a 2022-es Red Bull Solo Q döntőseinek idén is a lehető legjobb eSport körülményeket biztosítjuk, melyben kulcsszerepe van azoknak a gépeknek, amelyeken a játszani fognak.

A ROG Strix Scar SE 17 nem csak hardverben, hanem a megjelenítésben is élenjáró a piacon, hiszen 17,3 hüvelykes kijelzője 360Hz-es képfrissítést kínál Full HD felbontás mellett, ezt pedig még az asztali gamer monitorok is megirigyelhetik. Ezek a laptopok akár az asztali riválisokkal szemben is valódi kompetitív előnyt biztosíthatnak, a 3ms-os GTG válaszidőnek köszönhetően pedig a célkövetés is zökkenőmentesebb, minimális elmosódással.

