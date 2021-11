ROG SWIFT PG259QN: a 2021-es hazai Red Bull Solo Q hivatalos monitora

Az RGB világítás már-már elcsépelt dolognak számít a gamer világban, ugyanakkor a játékosok többsége értékeli, ha egy számukra készült termék valóban egyedi dizájn-jellemzőkkel rendelkezik. A Republic of Gamers termékektől már megszokhattuk az egyedi megjelenést, a ROG SWIFT PG259QN tervezésekor pedig a dizájn kapcsán a funkcionalitást is fontosnak tartották a mérnökök.

Az RGB világítás már-már elcsépelt dolognak számít a gamer világban, ugyanakkor a játékosok többsége értékeli, ha egy számukra készült termék valóban egyedi dizájn-jellemzőkkel rendelkezik. A Republic of Gamers termékektől már megszokhattuk az egyedi megjelenést, a ROG SWIFT PG259QN tervezésekor pedig a dizájn kapcsán a funkcionalitást is fontosnak tartották a mérnökök.

Az RGB világítás már-már elcsépelt dolognak számít a gamer világban, ugyanakkor a játékosok többsége értékeli, ha egy számukra készült termék valóban egyedi dizájn-jellemzőkkel rendelkezik. A Republic of Gamers termékektől már megszokhattuk az egyedi megjelenést, a ROG SWIFT PG259QN tervezésekor pedig a dizájn kapcsán a funkcionalitást is fontosnak tartották a mérnökök.