Rogue Invitational: Horváth Laura ismét harcba száll az aranyéremért

„Kicsit csalódott vagyok, nem magamban, mert tényleg mindent beleadtam, de az aranyéremért mentem, hiszen korábban már kétszer is megnyertem ezt a versenyt” – mondta el a

-nak a tavalyi viadal után, úgyhogy biztosak lehetünk benne: Laura idén sem adja alább.