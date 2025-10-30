Rogue Invitational: Horváth Laura ismét harcba száll az aranyéremért

Horváth Laura útra kelt: a világ legfittebb nője, aki a crossfitben aratja sikereit, Skócia felé vette az irányt, hiszen ismét meghívást kapott a sportág egyik legfontosabb versenyére, a Rogue Invitationalra. Mondhatnánk természetes, hogy Laura ott lehet a viadal történetének 7. kiírásán is, hiszen korábban már rengeteg sikert ért el: a 2022-es és a 2023-as texasi versenyt is megnyerte, míg a tavalyi, már Aberdeenben rendezett Rogue Invitationalön második helyezést ért el.
Ez utóbbi is nagyon szép eredmény, ugyanakkor Laura egyáltalán nem volt boldog vele, igazi maximalistaként az aranyéremért ment.
„Kicsit csalódott vagyok, nem magamban, mert tényleg mindent beleadtam, de az aranyéremért mentem, hiszen korábban már kétszer is megnyertem ezt a versenyt” – mondta el a RedBull.hu-nak a tavalyi viadal után, úgyhogy biztosak lehetünk benne: Laura idén sem adja alább.
Az előjelek nem is rosszak, hiszen Laura nemrég első helyen végzett Arizonában a háromállomásos World Fitness Project versenysorozat második viadalán, amivel összetettben is igen jó helyzetbe hozta magát – decemberben a végső aranyéremért fog harcba szállni.
De vissza a Rogue Invitationalre: a versenyt tehát a tavalyi évhez hasonlóan ismét Skóciában rendezik október 31. és november 2. között. A női elit mezőnybe Laurával együtt összesen 20-an kaptak meghívást, akik 9 számban versengenek egymással az aranyéremért.
Laura pedig abszolút favoritnak számít, úgyhogy szurkolunk neki nagyon, amit ti is megtehettek, ITT ugyanis élőben nézhetitek a 2025-ös Rogue Invitational mindhárom napját.