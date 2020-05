Rubik-kocka challenge - szállj be te is!

nevéhez fűződik, aki 1975-ben adta be igényét a kocka szabadalmaztatására, amit végül csak 1977 december 31-én kapott meg. Onnantól a kocka önálló életre kelt, országhatárokat nem ismerve rögtön világhírnévre tett szert. 1982-ben megrendezték az első Rubik-kocka-világbajnokságot is, ami 2003 óta kétévente kitörölhetetlen elemként szerepel a naptárakban.

A Rubik-kockát valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, hiszen az egyik, ha nem a legnagyobb magyar találmányként tartják számon. Feltalálása ifjabb Rubik Ernő nevéhez fűződik, aki 1975-ben adta be igényét a kocka szabadalmaztatására, amit végül csak 1977 december 31-én kapott meg. Onnantól a kocka önálló életre kelt, országhatárokat nem ismerve rögtön világhírnévre tett szert. 1982-ben megrendezték az első Rubik-kocka-világbajnokságot is, ami 2003 óta kétévente kitörölhetetlen elemként szerepel a naptárakban.

2020-ban a kocka sikere még mindig töretlen, olyannyira, hogy a világhírű Agymenők sorozatban, Sheldon még Rubik Ernőt is meghívta Penny-ék esküvőjére. (Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy Sheldon nagy Rubik-kocka-fan?!)

