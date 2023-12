Tótka Sanyi olimpiai falon mászott, de kajakkal megy Párizsba

Hogyan hozzunk össze 4 különböző sportágat űző atlétát, akik nem mellesleg saját területükön a legjobbak közé tartoznak, egy közös sportolásra? Hát egy jó falmászással!

Egy kétszeres olimpikon evezős, egy Európa-bajnok wakeboardos, egy crossfit-világbajnok és egy olimpiai bajnok kajakos találkozott nemrég Magyarország legnagyobb mászótermében, a MAG47-ben egy közös sportolásra. Volt, aki most próbálta, más már régóta hódol ennek a szenvedélynek, de közös volt bennünk, hogy mindnyájan nagyon jól érezték magukat.

De meséljenek most már a főszereplők, elsőként Pétervári-Molnár Bendegúz .

Pétervári-Molnár Bendegúz © Pálfi Balázs

„Nagyon tetszett a mai nap, az egész esemény tök jó volt. A köteles mászást most próbáltam először, boulderezni amúgy szoktam néha. A gyorsmászást még csak YouTube-videókon láttam, meg az olimpián, nekem az volt a nehezebb, kicsit komótosabban vettem az akadályokat, nem annyira erre van kitalálva, a lead egy fokkal könnyebb volt.”

Az evezős a boulderezést téli kiegészítő sportágként szokta hasznosítani.

„Hasonlóan kell használni a kezeket, lábakat, mert ott is törzsből evezünk inkább, és a mászásnál is az a lényeg, hogy minél kevesebbet erőlködjön az ember kézzel-lábbal. Ezen kívül nyújt is, úgyhogy kiegészítő edzésnek nagyon jó. Szezonban azért már nem szoktam annyit mászni.”

Horváth Laura volt a legtapasztaltabb mászó a négyfős csapatból.

Horváth Laura © Pálfi Balázs

„Nagyon jó volt a mai program, másztunk egy kicsit a fiúkkal. Mindenkit legyőztem, mivel régen sokat másztam falat. Mostanában kevesebbet, de azért még megesik, hogy lemegyek a terembe, és mászok egyet. Olyan mint a biciklizés, nem felejted el.”

A crossfit-világbajnok szerint a mászás minden sportághoz remek kiegészítés.

„A testkoordinációban nagyon sokat segít. A boulderezést ajánlom kezdésként mindenkinek, aki szeretne megismerkedni a mászással. Nem kell hozzá partner, le tudsz menni egyedül is a terembe, megismersz embereket, inkább kikapcsolódás, bulis az egész.”

Orbán Olivér számára abszolút új élmény volt a falmászás.

Orbán Olivér © Pálfi Balázs

„Nagyon tetszett! A kedvencem ez a gyorsmászás volt, mert amúgy szeretem ezeket a pörgős dolgokat, de a kötéllel kifeszített mászás is tök jó volt. Szerintem még fogok jönni, a vártnál jobban bejött, sokkal nehezebb, mint gondoltam.”

És a wakeboard Európa-bajnokság címvédője is úgy látja, kiegészítésnek számára is tökéletes.

„Nekünk gyébként is a funkcionálisabb sportok jók, köztük a mászás is. Alapvetően itt elég hajlékonynak kell lenni, úgyhogy számomra is tök jó kiegészítés.”

Tótka Sándor sem palástolta lelkesedését.

„Nagyon szuper volt a mai napunk, több helyen is ki tudtuk magunkat próbálni ebben a szuper mászóteremben: a boulderen, az olimpiai versenypályán és a köteles mászáson is. Mi tavaly már elkezdtük beépíteni a téli felkészülésbe a mászást, úgyhogy nem állt tőlem távol, de a Laurát azért nem tudtam lenyomni. Megközelítettem, szoros volt kettőnk közt a verseny. Nagyon szeretek mászni, kicsit a képességeket is fejleszti, amire szükségünk van. Olivér a wakeboardból jön, Laura a crossfitből, Bende az evezésből, tök jó volt így összemérni a képességeket.”

Sanyinak olimpiai bajnokként az is nagyon tetszett, hogy az olimpiai pályán is kipróbálhatta magát.

„Itt ebben a teremben az olimpiai pálya is megvan, amin a speedmászást csinálják, vagyis az a cél, hogy minél gyorsabban juss föl. Az olimpián négy és fél másodperc körül van a rekord, nekem tizenkilenc lett, úgyhogy kicsit edzenem kell még hozzá. Nagyon menő, hogy az olimpiai pályán is kipróbálhattam magamat. Nem ebben a sportágban fogok kijutni Párizsba, továbbra is kajakban tervezem.”