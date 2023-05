Ekhoe is beugrott a Sávlekötő új évadába

voltak a vendégek, most azonban valaki más lesz terítéken a gengből. Milliós megtekintései vannak, óriási sikereket ért el nagyon rövid idő alatt. A nevét már sokan hallhattátok, de klasszikus értelemben vett interjú még nem készült vele. A második rész vendége

Az “aranyos fiatal feltörekvő srác a trap világban” cím mostmár egy másik csapatra szállt át, amit OTL -nek hívnak. Az előző évadban AKC Misi és Kolg8eight voltak a vendégek, most azonban valaki más lesz terítéken a gengből. Milliós megtekintései vannak, óriási sikereket ért el nagyon rövid idő alatt. A nevét már sokan hallhattátok, de klasszikus értelemben vett interjú még nem készült vele. A második rész vendége Ekhoe .

Az “aranyos fiatal feltörekvő srác a trap világban” cím mostmár egy másik csapatra szállt át, amit OTL -nek hívnak. Az előző évadban AKC Misi és Kolg8eight voltak a vendégek, most azonban valaki más lesz terítéken a gengből. Milliós megtekintései vannak, óriási sikereket ért el nagyon rövid idő alatt. A nevét már sokan hallhattátok, de klasszikus értelemben vett interjú még nem készült vele. A második rész vendége Ekhoe .