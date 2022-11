OTL-es tagokkal indul a Sávlekötő harmadik évada

A harmadik évad második adásában az egyik legnagyobb hazai független kiadó-kollektíva, az OTL (On the Low) világában merülünk el. Az elmúlt négy évben sok minden történt ebben a zenei szcénában. AKC Misi az elsők között rúgta be az ajtót és vált a kollektíva egyik legnépszerűbb alakjává. KOLG8EIGHT pedig az elmúlt egy évben lett rendszeres fellépője az OTL-nek. Zenéi provokatívak, és egy itthon egyedülálló irányt, a drillt képviselik.